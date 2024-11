Club Savage de Chihuahua se prepara para su debut en la MASL el 6 de diciembre contra Empire Strykers

El Club Savage de Chihuahua ha dado inicio oficial a su pretemporada en la Arena Corner Sport, preparándose para su debut en la Major Arena Soccer League (MASL) el próximo 6 de diciembre. Bajo la dirección de Edgar “Chebo” Martínez y su cuerpo técnico, el equipo comienza los trabajos físicos con el objetivo de buscar el tricampeonato en la temporada 2024-2025.

En el primer entrenamiento, el entrenador Martínez se mostró entusiasmado por este nuevo comienzo y expresó su confianza en el plantel. “Conozco a la gran mayoría de los muchachos, ellos me conocen también, saben que me gusta trabajar fuerte, que me gusta la intensidad, la inteligencia con la pelota. Estoy contento y ansioso porque comience la temporada”, comentó el estratega.

Roberto Escalante, uno de los capitanes del equipo, también compartió su emoción por esta pretemporada y subrayó el compromiso del plantel y cuerpo técnico. “Venimos en busca del tricampeonato, somos el equipo a vencer. Estamos enfocados en hacer una buena pretemporada”, mencionó Escalante.

El debut de Club Savage en la MASL será el 6 de diciembre, cuando reciban en la Arena Corner Sport al equipo de Empire Strykers, que cuenta con jugadores reconocidos como Marco Fabián y Miguel Ponce, con experiencia en la Liga MX y la selección mexicana. La directiva invita a los aficionados a seguir sus redes sociales para información sobre la venta de abonos y demás anuncios de cara a esta prometedora temporada.

