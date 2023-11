Mario García asegura que Atlante tiene mejor proyecto que varios equipos de Primera División

Mario García, director técnico mexicano de Atlante, señaló que a diferencia de varios equipos en Primera División, en los Potros de Hierro se maneja una línea de transparencia, la cual permite que el proyecto de los azulgranas se consolide con éxito en la Liga de Expansión.

Tras clasificar a su cuarta Final con Atlante, el estratega resaltó la valía de un entrenador mexicano, pero remarcó que con los interéses que hay en Primera División, a veces no se les da la oportunidad a los jugadores y técnicos nacidos en México que se la merecen.

"La valía de un técnico mexicano está ahí. Hay que seguir trabajando, no es quejarse. Por algo no nos dan nada. Los proyectos en Primera, si no tienes la confianza de una directriz deportiva limpia y sana, es muy difícil que un proyecto deportivo siga", comentó en una entrevista para el club.

De igual forma, Mario expresó que el éxito de Atlante radica en eso, en respetar las oportunidades para quienes se la merecen y prevalecer la transparencia en los manejos del equipo.

"En Atlante ha sido una línea super transparente. Para mí, ese es el éxito de este proyecto. Obvio, los jugadores con gran mérito, pero es esa línea de que aquí juega el que se mata entrenando y jugando en el sentido deportivo y esa sana competencia es oro molido para un proyecto", declaró.

Por último, García no le dio importancia a las estadísticas y aclaró que no le da importancia que sea la sexta Final de Atlante en la División de Plata, pues él se enfoca en respetar la grandeza de la institución azulgrana.

"Es satisfactorio y meritorio. Lo celebro, pero no llevo una estadística. Me preocupo porque el equipo esté a la altura de la historia, a que los jugadores fueran crecer y que tengan las almas deportivas que les permita hacerse fuertes en todos los sentidos", sentenció.

