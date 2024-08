¡Ah no, bueno! Partido entre Atlético Morelia y Tapatío fue suspendido porque se fue la luz

El partido entre Atlético Morelia y Tapatío CD se suspendió este jueves cuando apenas se habían jugado 20 minutos, todo esto porque el Estadio Morelos, casa de los Canarios, se quedó sin electricidad en algunas zonas y afectó el alumbrado.

En televisión y en algunas zonas de las gradas, era evidente la falta de luz, por lo que se decidió que no se podía jugar más este jueves y el partido fue suspendido, pero regresará a la actividad este mismo viernes.

Será este mismo 2 de agosto a las 11:00 horas del centro de México que Atlético Morelia y Tapatío CD regresen a la cancha para jugar lo que resta del primer tiempo y todo el segundo tiempo en el duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Liga Expansión MX.

Asimismo, el Atlético Morelia, que funge como local en este duelo del futbol mexicano, dio a conocer que la entrada al recinto será sin costo, por lo que todo aficionado que quiera ver el partido podrá ir al estadio y tendrá puerta abierta para ver la continuación del encuentro.

MOLESTIA DE AFICIÓN DEL ATLÉTICO MORELIA

En la cancha del Estadio Morelos se encontraban algunos seguidores de ambos equipos para ver el partido entre Atlético Morelia y Tapatío CD, sin embargo, se quedaron con las ganas al ver que el encuentro se suspendió y la entrada que compraron no tuvo grandes recompensas.

Es por es que, tras dar a conocer que la reanudación de este partido el viernes 2 de agosto a las 11:00 horas, no tendrá costo y será a puerta abierta, aquellos que tienen abono y los que compraron una entrada para este partido explotaron en contra del equipo y piden reembolso de su boleto.

"¿El reembolso cómo lo realizarán? Se entiende que no sea su culpa, pero menos nuestra. Ese horario no se acomoda para nadie", expresó un aficionado. "Espero que a los que fuimos hoy, y mañana no podemos ir, nos rembolsen el boleto y de paso hasta el del estacionamiento que ya está bien pinche caro", se lee en otro usuario. "¿Y el bono no tiene valor? Uno está ahí, fiel al equipo, para que nos hagan esto. No se vale", comentó otra persona.

