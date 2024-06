Así quedará el Víctor Manuel Reyna después de la renovación para el regreso de Jaguares

Jaguares de Chiapas está cerca de volver al futbol mexicano, específicamente a la Liga de Expansión MX, siete años de que la franquicia fue desafilada por adeudos en 2017, esto, después de que descendieron de manera deportiva en el Clausura de aquel año.

A la distancia, Jaguares volverá al futbol mexicano, pero, ahora, a la Liga de Expansión, certamen en donde ocupará el sitio que era para los Cimarrones de Sonora, y que ha obligado a que la remodelación del Víctor Manuel Reyna se apresuren para tener listo el inmueble antes del arranque del Apertura 2024.

René Tovar tuvo acceso a imágenes exclusivas de cómo quedaría la remodelación del Víctor Manuel Reyna y las presentó en Los Informantes, donde se muestran la fachada remodelada del estadio, las bancas y los asientos de la afición chiapaneca, que tendrá futbol después de siete años con Jaguares.

"Pudimos conseguir a través de la constructora, les vamos a presentar de forma exclusiva cuál va a ser el diseño y cómo quedará el estadio de los Jaguares de Chiapas, ya circuló el escudo y así está la idea de que queden los asientos del inmueble, blanco, naranja y negro, los amigos de ALZ construcciones son los que me hicieron el favor de proporcionarme, en exclusiva, algunas imágenes", comentó Tovar en Los Informantes.

Jaguares todavía está en duda

De acuerdo a información de 'El Francotirador': "seis dueños de la Expansión MX no están de acuerdo que el nuevo comprador se llegue a sentar a la mesa. Y no, no es que sea un Club de Toby sumamente exclusivo, sino que lo hacen para “protegerse”, y es que los nuevos compradores son los Orantes, José Luis y Gabriel, y ellos en más de una ocasión, en la etapa que tuvieron a Cafetaleros en el Ascenso MX, fueron señalados por incumplir sus compromisos económicos al depender completamente de caprichos políticos", se lee en la columna del Franco.

