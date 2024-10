César Bernal ve a la Kings League como una buena alternativa de la Liga de Expansión

La Kings League sigue creciendo como una gran alternativa para todos aquellos jugadores que buscan seguir con su carrera, incluso ya compitiendo con las ligas profesionales de México.

César Bernal, quien fue campeón en Liga de Expansión con la Jaiba Brava y actualmente es jugador de Galácticos del Caribe en la Kings League Américas, nos confesó bajo su experiencia por qué actualmente la Kings es una alternativa del nivel o incluso superior a la Expansión.

“En la Expansión me dedicaba al 100% a eso, me daba para vivir medianamente bien. Antes un sueldo promedio iba de $25,000 y el tope era $80,000, ahorita ya hay compañeros que ganan $8,000 o $10,000, menos de lo que ganamos los jugadores aquí en la Kings League”, confesó el mexicano.

Para César la Liga de Expansión se ha convertido más para los perfiles de jugadores jóvenes que buscan una oportunidad en primera división y que no tiene preocupaciones, pero para gente más grande o con más responsabilidades, ya no es una opción, y menos porque ya no hay la oportunidad de ascender.

“Di un paso al costado, no se ve claro para cuando vuelva el ascenso, antes cuando ascendías había premios fuertes y ganabas más, cuando desapareció el ascenso mataron la pasión dentro del futbol”, explicó el exjugador de la Jaiba Brava.

Por lo que la llegada de la Kings League América cayó como anillo al dedo para varios jugadores mexicanos, quienes querían seguir compitiendo a un alto nivel y permaneciendo en el foco futbolístico, sin que les consuma tanto tiempo como en un equipo profesional.

“Yo les aconsejaría que estuvieran acá (en la Kings League), no tienen nada que perder y mucho que ganar, hay gente que vive de redes sociales, si vienen a la Kings tienes la facilidad de hacer otras proyectos a la par, esto ha sido un auge en tan solo un año, las nuevas generaciones consumen esto, tiene mucho potencial para seguir siendo explotado”, concluyó el capitán de Galácticos del Caribe.

En menos de un año en México, la Kings League Américas compitió e incluso llegó a superar en vistas a varias transmisiones de partidos de la Liga MX, durante su primera edición, cerrando con broche de oro con el Final Four en el Estadio Azteca, donde metieron a casi 60,000 mil personas y hubo un total de 430 mil viewers en su momento más alto.

