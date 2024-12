Elías Hernández lanza dura crítica a la Liga de Expansión: "No hay competencia, no hay incentivo"

La Segunda Division en México lleva viviendo varios años de crisis, temporada tras temporada las condiciones para los clubes de Liga de Expansión son cada vez peores y Elías Hernández, un experimento futbolista mexicano, ha alzado la voz por los equipos del circuito de plata.

Liga de Expansión| IMAGO7

'El Patrullero' señaló la falta de competitividad en la Liga de Expansión, mencionando que no existe una recompensa deportiva como los es el ascenso que incetive a los clubes a ganar el campeonato, pues el título solamente da una recompensa económica, algo que debería cambiar en el futuro.

“Está más que claro, no hay competencia, los equipos de expansión compiten ¿para qué? Es una realidad, no hay incentivo el salir campeón, realmente el esfuerzo por hacer las cosas bien necesita tener un premio, que es estar en primera división y no lo tenemos”

Elías Hernández, jugador de La Paz | IMAGO7

Hernández también señaló otra de las grandes deficiencias que tiene la Liga de Expansión, pues esta ha dejado de ser una liga de desarrollo para los jóvenes futbolistas mexicanos que se encuentran en la búsqueda de consolidar su carrera y dar el salto a la Liga MX.

“Es muy complicado desarrollarte de esa manera, al final de cuentas, los equipos de expansión están invirtiendo y están haciendo un gran esfuerzo y no tener esa recompensa es difícil. Esperemos que en un tiempo muy lejano todo esto cambie para el bien del futbol mexicano”

Liga de Expansión | IMAGO7

