'Hobbit' Bermúdez reconoce qué Federico Vilar fue su ejemplo a seguir en el Atlante

Si alguien ha sido fundamental en la carrera de Christian Bermúdez, es Federico Vilar, pues a decir del 'Hobbit', el legendario arquero ha sido un ejemplo para él, y ahora que está por empatarlo e incluso rebasarlo con más partidos jugados con Atlante, expresó lo que significa para él.

"Federico Vilar, que lo quiero mucho, sabe lo que lo aprecio, respeto y admiro. Fue de los primeros que me arropó con el primer equipo y una de las cosas que nunca voy a olvidar es cuando iba a debutar y en el pasillo del Estadio Azteca, al salir para el segundo tiempo, hicimos un círculo y me dijo: 'Hobbit muchas felicidades por tu debut, te lo mereces por todo lo que has trabajado, hoy todos los que estamos a tu alrededor, vamos a correr por ti, tú disfruta, haz lo que sabes que todos vamos a correr por ti'… y esas palabras ¡Wow! Salí con más confianza", dijo a RÉCORD.

Y es que fueron muchas alegrías y tristezas las que Bermúdez y Vilar vivieron juntos, y por eso también es que Christian aprendió tanto del argentino.

"Juntos vivimos campeonatos, el Mundial de Clubes, cambiarnos en los carros porque Atlante es un sube y baja de cosas. Experiencias de viajes, y le aprendí muchísimo, le aprendí la serenidad con la que uno se debe de comportar porque uno es un jugador profesional y también hay que tener esa madurez para llevar bien las emociones", expresó

