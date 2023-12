Jeff Luhnow afirma que la meta de Cancún FC es llegar a Primera División

Para Jeff Luhnow, Cancún FC sólo tiene un camino por seguir: llegar a Primera División. El primer paso en cuanto a resultados está dado, ahora lo que falta es una evolución en la misma Liga para que 4 equipos estén certificados y así abrir un lugar en la Liga MX.

"Es un proyecto y cuando tenemos un proyecto como el de nosotros, toma tiempo desarrollar la cantera, los jóvenes, el modelo de juego. Cuando llegó Luis Arce estuvimos en la misma página sobre como íbamos a hacerlo, necesitamos veteranos que conocen la Liga MX, que puedan jugar en la altitud y el nivel del mar, jóvenes que tengan potencial para venta en el futuro y que nos pueden ayudar a ganar partidos.

"Tenemos una buena combinación, con tres jugadores de África, uno de Colombia y los demás mexicanos, un DT mexicano que tiene mucho potencial y ojalá que no se lo lleven rápido porque espero que él se quede con nosotros muchos años y nos ayude. La meta es llegar a Primera División", admitió el directivo en charla con RÉCORD.

Hace unos años, el grupo que encabeza Luhnow intentó comprar al Atlético de San Luis para convertirlo en Club de Cuervos. La idea era revolucionaria, pero no se dio, aunque el plan de Primera sigue siendo el mismo, ahora con Cancún FC.

"Originalmente íbamos a comprar un equipo de Primera, estuvimos negociando con Atlético de Madrid para comprar Atlético San Luis y no se terminó, pero en esos días el comisionado de la Liga me llamó y me dijo: "Jeff, vamos a tener ascenso y descenso de nuevo entonces tienes que tener eso en mente".

Ahorita hay un proceso de certificar y si 4 equipos, el que gana el Apertura o el Clausura y el Campeón de Campeones puede ascender. Hoy no hay esos 4 equipos certificados, pero sí está abierto y yo espero que lo mantengan así porque para la sanidad del futbol mexicano, la estructura y el futuro es muy importante para todos los chicos que viven en los pueblos donde no hay equipo de Primera", indicó Luhnow.

