Liga de Expansión: Así se jugará el Repechaje

Dorados y Jaiba Brava fueron los encargados de terminar con la fase regular del torneo Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión, por lo que ya se acomodaron los lugares de los equipos que irán al Repechaje en búsqueda de un boleto para la Liguilla.

De los 16 equipos que participaron en la categoría de plata, sólo Celaya y Atlante tienen asegurado su lugar la Semifinal y Cuartos de Final respectivamente; Toros terminaron líderes y Potros fueron segundos en la general .

Cabe mencionar que los equipos que se sitúen desde el tercero hasta el doceavo lugar pelearán en un solo partido por los cinco boletos a la Fiesta Grande; Cimarrones, Atlético Morelia, Cancún, Mineros y Tepatitlán tendrán la ventaja de jugar como local al estar dentro de los siete primeros escalones.

Por su parte, Jaiba Brava, Tapatío, Tlaxcala, Venados y Pumas Tabasco abarcan desde el octavo hasta el doceavo lugar en el orden ya mencionado, por lo que jugarán los partidos de Reclasificación en calidad de visitante.

Dorados, Universidad de Guadalajara, Alebrijes y Correcaminos quedan descartados, pues terminaron hasta el fondo de la tabla con menos de 17 puntos.

TABLA DE RECLASIFICACIÓN

(3) Cimarrones vs Pumas Tabasco (12)

(4) Atlético Morelia vs Venados (11)

(5) Cancún vs Tlaxcala (10)

(6) Jaiva Brava vs Tapatío (9)

(7) Mineros vs Tepatitlán (8)