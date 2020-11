Liga de Expansión: Gansito Hernández, agradecido con Atlante por 'revivir' su carrera

Atlante revivió la carrera de Humberto Hernández. A una fecha de que concluya la Fase Regular del Torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión y con los Potros de Hierro ubicados en el subliderato, el arquero agradece a quienes le dieron la oportunidad de defender el arco azulgrana.

“Para mí esta es una oportunidad extraordinaria porque antes de la pandemia yo llevaba dos meses parado, entonces aparece la invitación de la directiva junto a Mario Hernández Lash y la verdad es que estoy muy contento de poder estar en un club que lleva más de 100 años de historia, que sin tantos títulos tiene un arraigo increíble y ahora más con sus regreso a la Ciudad de México”, describió el 'Gansito' en entrevista con RÉCORD.

Y es que el guardameta del Atlante ha tenido que picar mucha piedra en su carrera. Hernández recordó cuando tuvo que 'comer' banca ante el histórico Miguel Calero, y ahí, tomó la decisión de partir, por lo que comenzó su andar por diversos equipos del futbol mexicano como Indios de Ciudad Juárez, Dorados de Sinaloa, Leones Negros de la U.de G., Tampico Madero y Correcaminos de la UAT.

“Me tocó desaparecer un poco del radar porque sabíamos que Miguel Calero no te dejaba jugar, de hecho me tocó debutar cuando tristemente le dio su primera trombosis, pero a los 15 días ya estaba jugando, a mí sólo me dio tiempo de jugar una fecha doble porque para el tercer partido que fue contra Pumas, él ya estaba listo”, recordó el arquero, con 13 duelos atajados en el presente torneo.

Ahora, como titular indiscutible en el arco de los Potros de Hierro, el 'Gansito', de 35 años de edad, buscará este miércoles amarrar el subliderato de la competencia cuando visiten el Estadio Marte R. Gómez de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

