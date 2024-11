Presidente del Atlante molesto con la situación actual del Estadio Azulgrana

Este fin de semana la Alcaldía Benito Juárez clausuró la Plaza de Toros México y el Estadio de la Ciudad de los Deportes, esto, por la realización de eventos en simultáneo el pasado fin de semana, hecho que afectó a los Potros de Hierro del Atlante, equipo que tuvo que mover su partido del cierre del Apertura 2024 en la Liga de Expansión.

En entrevista con Los Informantes de RÉCORD+, el Presidente de los Potros de Hierro del Atlante, Emilio Escalante, expresó su malestar tras lo ocurrido con la suspensión de actividades en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, asegurando que (por ahora) el Atlante no tiene la certeza de donde van a jugar durante la Liguilla de la Expansión.

"Para mí es muy molesta esta situación, esa es una responsabilidad muy grande de los actores que son los dueños y las autoridades, no nos dicen nada, no hay un oficio, realmente es increíble que hoy hayan autorizado esos dos eventos, que es una responsabilidad de las autoridades. Hoy por una situación de este tipo nosotros salimos perjudicados, el Atlante sale perjudicado", comentó Escalante.

'Nos están corriendo'

Asimismo, Emilio Escalante aseguró que podría existir una posibilidad en donde los Potros de Hierro puedan buscar un nuevo inmueble, asegurando que (prácticamente) están corriendo al equipo azulgrana del Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde el equipo llegó a jugar en 2020 después de estar 13 años jugando en el Andrés Quintana Roo en Cancún.

"No están corriendo y está pasando esto, es increíble, ahorita, estamos en una reunión para los Cuartos de Final y no sabemos si vamos a poder jugar en nuestro estadio o no, no hay responsabilidad ante esto, las autoridades no dan la cara y nada más se están tirando la bolita", finalizó Escalante.

