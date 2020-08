Tapatío: Chevy Martínez será el delantero titular del equipo de la Liga de Expansión

El Tapatío, equipo filial de Chivas en la Liga de Expansión, vuelve a la actividad, por lo que Sebastián Martínez considera que es un privilegio el poder estar en este equipo y ser su delantero.

“Estamos bien, siento que es una gran oportunidad poder jugar en el Tapatío, que es un equipo de tradición, de orgullo porque es un equipo de Jalisco y será una gran oportunidad para trascender y hacer las cosas bien.

“Es un privilegio el poder ser el delantero, siento que es una gran oportunidad para mí. Desde que vengo de las inferiores. Es una oportunidad y siento que estoy trabajando día a día para poder llegar a ser considerado, no solo en el Tapatío, también en el primer equipo”, declaró en conferencia.

El apodado 'Chevy’ se dijo contento por el ya haber podido debutar con el Guadalajara, por lo que desea seguirse mostrando en el conjunto de la Liga de Expansión para poder ser llamado al Rebaño.

“Ahorita el tema del Covid-19 es de suma importancia. Desafortunadamente los compañeros no estuvieron y se me abrió la oportunidad de debutar. Las circunstancias fueron complicadas, traté de hacer lo que me pedía el técnico, es cuestión de aprender poco a poco y querer trascender más como futbolista.

“Prácticamente estoy con el Tapatío, es cuestión de ir trabajando, esforzándome día con día. El papel de Chevy está en el Tapatío, si tengo actuaciones buenas tendré la oportunidad en el primer equipo, donde hay excelentes delanteros ahí”, concluyó Martínez.

