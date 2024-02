¡Vaya Polémica! Carlos Gutiérrez, DT de Alebrijes, asegura que el árbitro provocó a su portero

Polémica en Celaya. Los Toros de la Liga de Expansión consiguieron la victoria de 2-0 en la Jornada 7 ante los Alebrijes de Oaxaca, sin embargo, el marcador pasó a segundo plano tras la polémica arbitral en el encuentro.

Tras 90 minutos el cuadro visitante tuvo 3 expulsiones, incluyendo la de su portero Octavio Paz Vásquez al minuto 38 juego. Tras ver la tarjeta roja, el portero hizo señas de que se le pagó al silbante para tomar decisiones contra el cuadro oaxaqueño. Al final del partido el entrenador, Carlos Gutiérrez, no dudó en criticar el arbitraje.

En conferencia de prensa, el entrenador de Alebrijes, arremetió contra el silbante Gustavo Padilla, asegurando que provocó a su portero desde el inicio del partido, y durante el encuentro estuvo respondiendo agresivamente al DT y a sus jugadores.

“El árbitro fue y provocó a Octavio. Le dijo ‘te tenemos estudiado, te voy a expulsar’. Eso al minuto 4”, reveló el entrenador. “Me dijo ‘lo voy a echar, eso me va a dar puntos’. Ahí expulsa a Paz y ahí él le está diciendo ‘¿por qué me amonestaste, por qué me amonestaste?’ y ahí lo expulsa”.

El mismo entrenador aseguró que el silbante insultó a sus jugadores, lo cual provocó la molestia de algunos, incluyendo a Alberto Esqueda, quien terminó viendo la tarjeta roja por responder “marca bien, te faltan hue..” al árbitro.

FUERTES PALABRAS Carlos Gutiérrez, Director Técnico de Alebrijes de Oaxaca señaló que el arbitro Gustavo Padilla amenazo a sus jugadores durante el partido. "No te voy a marcar ninguna, ponte a jugar pend..." Tres jugadores de Alebrijes fueron expulsados. … pic.twitter.com/Jm2U2gfN38 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 26, 2024

