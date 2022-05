Amaury Vergara: 'Me siento muy orgulloso de las historias de éxito de nuestras jugadoras'

Amaury Vergara, dueño de las Chivas, estaba seguro de que el trabajo que se ha hecho en su club daría frutos, y así fue pues el Guadalajara es el Campeón de la Liga MX Femenil.

"Estoy muy orgulloso, me siento muy contento por el proyecto femenil de Chivas no solamente porque creemos que estamos viviendo en una época sin precedentes para el futbol femenil, sino para el deporte femenil en nuestro país. Me siento muy orgulloso de las historias de éxito de nuestras jugadoras, son mujeres y niñas que han superado muchas adversidades y tienen una ilusión grande de hacer una carrera en el futbol y que todos los que estamos en Chivas sabemos la oportunidad que tenemos", dijo Vergara al podcast Crítica RÉCORD.

Asimismo, el líder del Rebaño recalcó que el trabajo que él y su equipo está sirviendo no sólo en el futbol sino como ejemplo en la sociedad mexicana y la capacidad de las mujeres.

"En Chivas somos creyentes y es lo que nos inspira y nos tiene Motivados en que al brindarle estas herramientas de profesionalización a nuestras jugadoras y futuras generaciones de jugadoras estamos contribuyendo hacia el crecimiento del deporte de la mujer en México.

"Y creemos que el crisol más importante para lograr este crecimiento exponencial y estas oportunidades para hacer consciencia de ello que son capaces las mujeres mexicanas en el deporte, estamos creando algo muy inspiracional y en el deporte más popular en nuestro país", señaló.

