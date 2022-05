Blanca Félix tras título de Chivas Femenil: 'Estoy agradecida con la afición que hoy me levantó'

Blanca Félix, portera del Guadalajara que terminó por ponerse la capa de héroe tras coronarse campeona ante Pachuca y, que incluso fue una de las jugadoras más ovacionadas, terminó muy contenta con el resultado a tal grado de no saber cómo explicar su felicidad.

"Inexplicable lo que estoy sintiendo, ojalá pudiera decirlo con palabras. Estoy eternamente agradecida con la afición que hoy me levantó, con esa afición que siempre estuvo ahí en los malos momentos y que hoy podemos celebrar algo que sentía que les debía", declaró la portera rojiblanca para Fox Sports.

Por otra parte, uno de los factores que sirvió para que las del Rebaño consiguiera su segundo título fue que Blanca Félix le paró un penalti a una de las mejores jugadoras de México, Charlyn Corral quien dejó escapar la oportunidad del empate global.

"ETERNAMENTE AGRADECIDA CON LA AFICIÓN QUE ME LEVANTÓ. PODEMOS CELEBRAR ALGO QUE LES DEBÍA"

"Obviamente, yo suelo estudiar a las jugadoras, entonces sabía que ella los tiraba recurrentemente hacía ese lado, por eso opté por tirarme de ese lado", señaló.

Finalmente, tras ya haber gozado un campeonato con Chivas y en el Guardianes 2021 que pudo haber sido su segundo título ante Tigres, la portera rojiblanca aseguró que este triunfo fue muy especial y saldó su cuenta con la afición.

"Creo que lo bonito del futbol es esto que te da revanchas y ahora estoy orgullosa de mis compañeras. Estoy orgullosa de toda esa gente que no nos abandonó, que no se bajó del barco y me lo debía y se lo debía a la afición (título) y llegó", concluyó.

