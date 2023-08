América Femenil quiere mantener su invicto cuando visite a León en el Nou Camp

América Femenil quiere continuar con su paso perfecto en el Apertura 2023 y para lograrlo deberán enfrentar al León en su casa, plaza que siempre es complicada.

Tras la goleada a Cruz Azul, el conjunto de Coapa va por su siguiente víctima, la Fiera, equipo que también ha tenido un buen arranque de torneo, ya que actualmente se encuentran en el sexto lugar de la tabla con 12 puntos producto de cuatro victorias y una sola derrota.

Es por eso, que el técnico de las Águilas, Ángel Villacampa, sabe que no será nada sencillo enfrentar a las esmeraldas en el Nou Camp, por lo que advirtió que sus jugadoras deberán estar más concentradas que en el partido contra La Máquina.

“Es verdad que León anda con 12 puntos, tiene nueve goles en contra. De los nueve, siete fueron en un mismo partido, tuvieron un mal día, pero es un equipo que es muy agresivo, que es muy difícil de superar, sobre todo allí en su cancha. Nosotras tenemos que estar mucho más concentradas que el viernes, con mucho más ritmo, mucho más dinamismo, si queremos sacar los tres puntos allá”, declaró el entrenador español.

Además, Villacampa destacó que las felinas han tenido más tiempo para poder preparar este partido a diferencia de las azulcremas, aunque, aclaró que las suyas no podrán esto de pretexto.

“Y se añade que han tenido 10 días para preparar el partido, cosas que nosotras no hemos tenido. Esto lo tengo que decir porque no entiendo muy bien esas situaciones del torneo, en una jornada doble que tiene que ser para todos. Que haya equipos que no hayan competido en forma doble, pues no voy a decir que se alteraran un poquito la competición. Pero no partimos en igualdad de condiciones en esas situaciones” añadió.

FICHA

Partido León vs América Hora 19:06 hrs Estadio Nou Camp Arbitro Francia González Transmisión Fox Sports

