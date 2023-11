América vs Tigres registró la tercera peor entrada en una Final de Liga MX Femenil

Una entrada para el olvido. La Final de Ida de este Apertura 2023 entre América y Tigres quedó a deber en las tribunas, ya que el Estadio Azteca recibió a poco más de 17 mil aficionados para ver este compromiso, siendo una de las peores entradas en esta etapa en la historia de la Liga MX Femenil.

A diferencia de ediciones anteriores, El coloso de Santa Úrsula se mostró apagado al recibir a 17 mil 234 aficionados, los cuales presenciaron la goleada por 0-3 por parte de las Amazonas a el cuadro azulcrema. Esta cifra se coloca como la quinta peor entrada en la historia de las finales del Circuito Rosa.

Los únicos compromisos que han tenido un peor aforo son los duelos que se disputaron en el Clausura 2021 y en el Apertura 2020. En el primero el estadio universitario contó con 14 mil 851 personas y el estadio Akron recibió a 11 mil 564 aficionados, mientras que en el segundo caso el Gigante de acero y el Volcán tuvieron cero personas debido a que se jugó a puerta cerrada por el COVID- 19.

Esta entrada en el Estadio Azteca es algo que no se había presenciado previamente ya que en sus tres participaciones anteriores había registrado 33 mil 430 personas en el Apertura 2018 (vs Tigres), 52 mil 654 aficionados en el Apertura 2022 (vs Tigres) y en la más reciente tuvieron a 58 mil 156 espectadores en el Clausura 2023 (vs Pachuca).

Afición en las Finales de la Liga MX Femenil

Torneo Estadio Aforo CL23 Azteca 58,156 AP22 Azteca 52,654 CL18 BBVA 51,211 CL18 Universitario 41,615 AP19 Universitario 41,615 AP22 Universitario 41,615 AP18 Universitario 41,121 CL22 Akron 40,462 AP19 BBVA 38,251 AP21 Universitario 36,843 AP21 BBVA 34,191 CL19 Universitario 34,135 AP Azteca 33,430 AP17 Akron 32,466 CL19 BBVA 31,736 AP17 Hidalgo 28,950 CL23 Hidalgo 20,832 CL22 Hidalgo 19,348 AP23 Azteca 17,234 CL21 Universitario 14,851 CL21 Akron 11,564 AP20* BBVA Sin asistencia AP20* Universitario Sin asistencia

*Se jugó a puerta cerrada por COVID-19

