Andrea Pereira sobre el partido ante Barcelona: "Encantada que vengan"

América Femenil enfrentará a uno de los mejores equipos del mundo, el Barcelona, actual campeón de la Champions League Femenil, por lo que, para Andrea Pereira, quien tiene pasado culé será un encuentro especial, pero a la vez, aseguró que teme enfrentar por primera vez su exequipo.

“Encantada que vengan y ver excompañeras. Sufrirlas no va a ser tan bonito. Nunca me he enfrentado al Barça siendo el poderoso Barça y escuchar a los rivales cómo hablaban de nosotras con el potencial, ahora lo voy a descubrir en primera persona y espero la altura les afecte un poco (risas). Vamos a competir mucho, disfrutar, dónde queremos estar y nos sirva para que como América como la Liga MX sigan creciendo”, declaró la defensa americanista.

Por su parte, el entrenador de las Águilas, Ángel Villacampa ve el duelo ante el conjunto catalán como un gran reto, ya que considera las blaugranas como uno de los mejores equipos del mundo, y cree que eso ayudará a su equipo a crecer.

“Para nosotros es un desafío mayúsculo y enfrentarte a las mejores te hace focalizar y la importancia de hacer el partido y medirte a las mejores que te hará mejor. En cuanto el torneo hay que dejarlo aparte y cada que se consigue algo se da valor con el tiempo y eso es bueno para nosotras y no nos afectará para el torneo”, apuntó Villacampa.

Mientras que Kiana Palacios, goleadora azulcrema, se dijo muy honrada de poder enfrentar al Barça, pues considera que tiene jugadoras de gran nivel.

“Es un honor jugar contra ellas, son jugadoras muy top. Tenerlas aquí será muy especial y para el equipo va a ser algo para aprender de ellas y también verlas jugar y contra ellas es increíble”, sentenció Palacios.

FICHAS

Partido América vs Barcelona Hora 20:00 hrs Estadio Estadio Azteca Transmisión TUDN / Canal 9

Partido Tigres vs Real Madrid Hora 20:00 hrs Estadio Estadio Universitario Transmisión Vix+

