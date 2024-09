Ángel Villacampa tras el 7-0 de América a Chivas “Buscamos la excelencia, quiero verlo de nuevo”

América Femenil va por más. Las Águilas no solo ganaron el Clásico Nacional Femenil, sino que consiguieron una aplastante victoria sobre Chivas y pese a este duro golpe al acérrimo rival, dentro del conjunto de Coapa no se quedaran satisfechas con la goleada y apuntan a ir por más.

El estratega español del América, Ángel Villacampa, señaló que le gustaría ver a su equipo tener otra actuación de ese nivel en lo que resta del torneo para no dejarse llevar por la goleada, pues señala que en las Águilas siempre están en busca de la excelencia.

“Bastante satisfechas, necesitábamos un resultado contundente. Proponíamos mucho y no teníamos premio, hoy lo hemos tenido, es difícil tenerlo, intentábamos tener control, no lo tuvimos en el inicio de la segunda parte. Buscamos excelencia y más, no quedarnos con el resultado, me gustaría verlo de nuevo para no dejarme llevar”, declaró Ángel Villacampa.

De igual forma el entrenador de las Águilas señaló que lo que pasa en el equipo varonil sí repercute en el femenil, es por eso que la victoria del Clásico Nacional varonil el día sábado, fue un aliciente para su equipo, que venía de un par de partidos dejando algunas dudas.

“América hay uno, lo de varonil repercute en femenil y viceversa, nos hace muy feliz que varonil gane. Para mí mis jugadoras son las mejores, tenemos argumentos y variantes, es el equipo que queremos ser, ser el mejor equipo, no solo la mejor plantilla, llegar en plenas condiciones a la liguilla, ahí todo cobra mayor importancia”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA HUMILLA A CHIVAS CON MARCADOR DE 7-0 EN EL CLÁSICO FEMENIL