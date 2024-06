Carolina Jaramillo previo a amistoso ante Barcelona: “Nos queremos dar a conocer”

La mediocampista de Chivas Femenil, Carolina Jaramillo aseguró que el encuentro amistoso ante Barcelona Femení va a ser muy importante para el plantel Rojiblanco darse a conocer como futbolistas y que volteen a ver a la Liga MX Femenil.

"Creo que es muy importante, al final siempre he pensado que nos volteen a ver en México. No tiene mucho la Liga en México, Barcelona es el equipo más grande femenil. Sabemos que no nos conocen como jugadoras, pero mañana será un partido intenso, en el que nos queremos dar a conocer. Esperamos un partido muy intenso”, señaló.

De igual manera, la goleadora de Chivas Femenil, Alicia Cervantes enfatizó en que se encuentran felices de la visita de un equipo como Barcelona Femení, por lo que esperan ellas pronto también visitar otros países.

"Obviamente, estamos felices, no solo yo sino todas de enfrentarnos al Barcelona. Desde mucho tiempo las vemos y por supuesto, todas nos visualizamos en un equipo como Barcelona.

"Todo se basa también en cómo está la Liga. La Liga irá mejorando y así como ellas vienen, en algún momento nosotras también podremos ir allá para hacer partidos internacionales”, agregó.

EL BARCELONA MUEVE MUCHA GENTE

Al final, la central del Barcelona, Irene Paredes se mostró feliz por estar en Guadalajara y por el apoyo mostrado por la afición, además de elogiar el trabajo que se está haciendo en México por el futbol femenil.

"Es de agradecer el calor que sentimos desde que llegamos ayer. Hoy en el entrenamiento había bastante gente, muchas niñas. Es señal que se están haciendo las cosas bien en México, las niñas están teniendo referentes en quien fijarse.

"Que venga un club como el Barcelona aquí sigue moviendo a masa de gente. El mensaje intentamos darlo en el campo. Sobre todo ver que es posible jugar bien, ser campeonas y ver que es posible que una mujer pueda jugar al futbol”, concluyó.

