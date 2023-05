Charlyn Corral sobre su campeonato de goleo: "Gané este a lo grande"

Charlyn Corral no ocultó su felicidad por haber terminado la fase regular del Clausura 2023 como la máxima artillera. Parte de que la mexicana consiguiera este reconocimiento individual recae en Jennifer Hermoso, la cual motivó a su compañera al estar siempre pegada a ella en la tabla de goleo de la Liga MX Femenil.

"La verdad es que estoy muy contenta de este logro y de esta marca, de haber hecho el récord porque creo que anteriormente me había quedado cerca de ganar, pero que mejor que ahora ganó este a lo grande, imponiendo un récord, no fue nada fácil, pero bueno siempre es lindo poder este cumplir objetivos, poder cumplir metas personales y hoy siento que se cumplió una que desde que llegué a México tenía en mente", comentó Corral.

Cabe destacar que este campeonato terminó por decidirse en la última jornada, ya que Hermoso se encontraba únicamente a dos dianas de distancia de poder alcanzar a Charlyn y poder compartir este reconocimiento. "Creo que cuando dos jugadoras están ahí en la pelea por un título de goleo, es difícil decir algo, al final creo que no puedes decir todos los pases a las dos porque el futbol es en equipo y las circunstancias del juego cambian.Contra Chivas, pues ahí me toca hacer doblete y al final, pues a mí Jenni me da un abrazo diciéndome en hora buena.

Las dos este sabíamos que íbamos a tener paciencia, que íbamos a esperar nuestra oportunidad, por ahí yo tuve algunas ocasiones antes, ella también, pero la verdad es que sí se vivía de una manera diferente, cuando tú ves tan cerca un objetivo, pues lo quieres ganar. Gracias a ella igual rompimos ese récord de goles a la ofensiva y pues yo pienso que no hubo mucho que decir, las dos creo que sabemos lo que es pelear un título de goleo las dos ya estamos acostumbradas y yo pienso que fuimos muy fiel a nuestro estilo de juego. Le reconozco ese esfuerzo porque eso a mí me hizo mejor y gracias a ella pude romper ese récord de 18 goles", reveló la delantera de las Tuzas.

Si bien la delantera de las hidalguenses resaltó principalmente por sus anotaciones, también demostró que es buena, ayudando al equipo con sus siete asistencias: "Yo sabía que ayudé mucho al equipo, independientemente de los goles no sabía cuántas asistencias hice, pero yo era consciente de eso, de que dé, a pesar de que luego solamente se habla de los goles, pues también las asistencias son muy importantes, inclusive pude haber marcado récord de haber hecho cinco goles en la segunda jornada, Aun así di tres asistencias, entonces creo que eso habla de que soy una jugadora que más qué pensar en ella misma, piensa en el equipo y piensa en este hacer grande a las demás también", señaló la seleccionada nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: QUEDARON DEFINIDOS LOS HORARIOS PARA LOS CUARTOS DE FINAL DEL CIRCUITO ROSA