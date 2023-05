Charlyn Corral no ve a las Tuzas como favoritas para conseguir el título

Charlyn Corral tiene claro que el resto de rivales de la LIGA MX Femenil ya comienzan a respetar al Pachuca por todo lo que han hecho en los últimos años. Sin embargo, no ve a su equipo como las favoritas a llevarse el campeonato de este torneo.

A pesar de no haber quedado líderes en este Clausura 2023, las Tuzas dieron una clase de como anotar goles al convertirse en la mejor ofensiva del campeonato con 54 dianas. Además de esto, las hidalguenses arrasaron también a nivel individual en este apartado, ya que terminaron la Fase Regular con la campeona y la subcampeona de goleo, Charlyn Corral y Jennifer Hermoso, respectivamente.

Todo esto ha provocado que el resto de instituciones no vean a Pachuca como un rival accesible, pero esto tampoco significa que automáticamente se conviertan en las favoritas para levantar el trofeo de campeonas al término de la Liguilla.

"Es cierto que Pachuca ahora se respeta, yo me imagino a los rivales pues igual al ver la dupla que hicimos Jenny y yo, me imagino que no quieren enfrentarnos. Hoy es un Pachuca que los equipos respetan, pero no considero que todavía seamos favoritas (a ganar el título), sabemos que hay grandes equipos", comentó Charlyn Corral.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CHARLYN CORRAL: 'JUGAR CONTRA CHIVAS ES ESPECIAL; SERÁ UN DUELO MUY BONITO'