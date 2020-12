Chivas Femenil: Karol Bernal, primer fichaje oficial del Rebaño

Chivas Femenil anunció el fichaje de Karol Bernal, exjugadora de Rayadas, de cara al torneo Guard1anes 2021.

A través de redes sociales, el Rebaño dio a conocer la llegada de la defensora, quien se convirtió en su primer refuerzo oficial para el siguiente certamen, después de haber sufrido 11 bajas.

“Ya que se me dio esta oportunidad, vengo a aprovecharla al máximo. Desde que empecé como futbolista profesional he jugado de central o de lateral, depende de donde me ocupen los profesores. Mi objetivo aquí en Chivas es dar lo mejor de mí, ganarme un lugar y aportar lo más que pueda para lo que queremos todas en cualquier equipo que estemos: siempre vamos a querer lograr el campeonato. Para llegar a eso, más que nada buscaré ganar un lugar y ayudar al equipo”, expresó Bernal.

¡BIENVENIDA, @KarolBernal07! ¡Desde hoy defenderás los colores del equipo más querido de ! Checa sus primeras palabras como Rojiblanca aquí: https://t.co/WB0gReO8bq pic.twitter.com/UkpcQiyHMr — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 29, 2020

Asimismo, la jugadora aseguró que desde su infancia le va al Rebaño por tradición familiar.

“Yo siempre le he ido a Chivas, desde chiquita porque mi abuelito es muy fan de Chivas, siempre ha sido chiva de corazón. Y mi mamá también, entonces desde ahí nace el irle a Chivas. Estoy súper contenta, ya quiero que sea el momento de jugar, ponerme la playera. Y ahora que son rayas rojas, no importa, las voy a defender como me toca portar esta playera y defenderla con todo”, dijo.

