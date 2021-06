Chivas Femenil: Tania Morales recibió el alta médica y renovó contrato con el Rebaño

Chivas Femenil tiene capitana para rato. Tras dejar atrás una lesión de ligamento cruzado anterior que le impidió participar en el Guard1anes 2021, la mediocampista rojiblanca, Tania Morales, ha recibido el alta médica y renovó con el conjunto tapatío.

La futbolista zurda de 34 años es uno de los pilares en el conjunto del Guadalajara, ya que estuvo presente desde el primer torneo que se disputó de Liga Femenil, convirtiéndose en la primera jugadora en levantar el trofeo de campeón tras conquistar la Final del Apertura 2017 frente a Pachuca.

“¡Tania Morales renovada! Tras 8 meses de ausencia por lesión, nuestra Capitana está lista para volver y hoy sellamos la renovación de su contrato”, dio a conocer el club a través de redes sociales.

¡@moralesMB10 RENOVADA! Tras 8 meses de ausencia por lesión, nuestra Capitana está lista para volver y hoy sellamos la renovación de su contrato pic.twitter.com/Zjkbkzjk29 — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) June 10, 2021

La futbolista con el dorsal ‘10’ del Rebaño no ha visto actividad desde el pasado lunes 28 de septiembre de 2020 en el enfrentamiento entre rojiblancas y Gallos Blancos.

A lo largo del recién concluido Guard1anes 2021, las jugadoras encargadas de portar el gafete de capitán fueron Blanca Félix y posteriormente Alicia Cervantes.

“Le hubiera encantado disputar estos juegos, desafortunadamente de la lesión que ya casi sale, es una referente de Chivas, una jugadora clave.

“Me identifico mucho con ella en una posición que ella jugaba. El liderazgo, motivación y ganas, todo lo que transmite dentro y fuera del campo no se lo he visto a nadie. Me pongo en sus zapatos y quiero lograr muchas cosas”, declaró Caro Jaramillo previo a disputar la Final de Liga contra Tigres.

