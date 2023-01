Citlali Hernández sobre su llegada a Pumas: 'Somos conscientes de que queremos trascender'

Citlali Hernández confesó que la principal virtud que deberá mostrar Pumas Femenil en este nuevo proyecto es la unión del grupo. Por esta razón ella estará comprometida en doblar sus esfuerzos día a día para que el equipo alcance sus objetivos.

"El futbol es un deporte bastante impredecible y creo que la fortaleza de nosotras en este momento va a ser el equipo, el estar juntas, el unir fuerzas y el unir capacidades, creo que es la clave de lo que nos puede llevar a conseguir todo lo que lo que buscamos. Yo quiero aportar desde donde me toque, si me toca jugar, si me toca apoyar desde afuera, si me toca como decía el profe aportar en esa competencia interna, estoy en toda la disposición de dar lo mejor de mí persona y de mí de mí como futbolista para para apoyar a mi equipo", comentó Hernández.

A pesar de que la mediocampista apenas se integró al equipo, no ocultó la felicidad y el compromiso de su fichaje: "La verdad que he tenido un recibimiento muy grato. Me ha sorprendido muchísimo la calidad de personas que he encontrado a mi llegada y sobre todo la calidad de jugadoras, estoy muy contenta de venir aquí. Ya tenemos planteados nuestros objetivos, voy a aportar lo mejor de mi persona y de mí como jugadora para que se logren".

Finalmente, Citlali dejó claro que no hay forma de garantizar que llegaran más lejos de lo que ya han hecho, pero que todas están motivadas por trascender:

"No hay una forma de tener certeza de si se va a llegar mas allá de lo que se ha logrado, pero sí creo que los esfuerzos, las intenciones y que cada quien está poniendo su grano de arena desde la parte donde le toca. Nosotras estamos conscientes de que queremos trascender, estamos motivadas y estamos trabajando fuerte que creo que es lo más importante".

