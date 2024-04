Cruz Azul Femenil aún tiene esperanzas de llegar a Liguilla del Clausura 2024

Se aferran a las matemáticas. Después de la victoria de Querétaro ante Toluca femenil, Cruz Azul se aferra matemáticamente a la posibilidad de participar en la liguilla de este Clausura 2024.

A pesar de que La Máquina se encuentra en la décimo sexta posición, sus siete unidades los mantienen con posibilidades matemáticas de seguir peleando por ese octavo lugar que les daría acceso a la liguilla gracias a los 12 puntos que aún quedan en disputa.

Actualmente esta barrera se ubica en 19 unidades con FC Juárez, esto gracias a que el equipo queretano se impuso por 2-1 a las Diablas y evitó que la frontera entre la eliminación y la liguilla aumentara a 21 puntos.

Cabe destacar que esta posibilidad que le dió Gallos no servirá de nada si no ganan su partido ante León este sábado, ya que los 9 puntos que quedan disponibles no serían suficientes para alcanzar el octavo lugar de la clasificación.

En caso de que está catástrofe se cumpla, La Máquina se estará uniendo a Santos y al Atlético de San Luis como los primeros equipos eliminados del campeonato, incluso, a esta lista se podrían unir Necaxa (si pierde su partido) y Mazatlán (si pierde y FC Juárez suma puntos).

