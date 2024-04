Pumas Femenil no puede relajarse en el cierre del Clausura 2024, asegura Marcelo Frigério

No se pueden relajar. De cara a la recta final del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, el director técnico de Pumas, Marcelo Frigério, tiene claro que no pueden relajarse ya que a pesar de encontrarse en el sexto lugar pueden caer muchos puestos por lo apretado que está el campeonato.

Después de 13 fechas disputadas, el cuadro universitario ha alcanzado las 21 unidades, las cuales las colocan momentáneamente en el sexto peldaño de la clasificación; sin embargo, una derrota podría provocar que el equipo se desplomara hasta el décimo lugar, por lo que no pueden confiarse en estos últimos compromisos.

"Estamos en sexto y no nos podemos relajar porque despertamos en sexto y podemos dormir en onceavo o décimo por la forma en la que está la tabla; está muy pareja, entonces tenemos que mantener nuestro ritmo, nuestra concentración y estar atentos para combatir la inestabilidad de la liga, porque a veces hay muchos resultados que no esperamos", comentó Frigério.

Justamente uno de estos resultados que podrían ser inesperados, es la victoria de las felinas ante Guadalajara este sábado en CU, ya que el cuadro capitalino únicamente ha podido festejar un triunfo contra Chivas en sus enfrentamientos, el cual fue el 2 de octubre de 2021.

Atención a medios previo al partido de la jornada 14 antes Chivas Femenil, con el D.T. Marcelo Frigério y Alejandra Guerrero. #DePumasSoy #DeCanteraSomos — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) April 12, 2024

A esta estadística, también hay que sumarle que actualmente el Rebaño es la cuarta mejor defensiva del campeonato al permitir únicamente 12 anotaciones, por lo que el triunfo de Pumas se ve aún más complicado. Pero a pesar de todo esto, la mediocampista, Alejandra Guerrero, tiene claro que pueden marcarle a su próximo rival e incluso que ella puede continuar su racha goleadora.

"Creo que la liga es muy inestable y pues no hay un rival como imparable, no es imposible, entonces le vamos a notar gol a Chivas.......Pues ya tengo racha entonces me siento muy motivada y también agradecida porque todo el trabajo que he hecho se ha visto reflejado en los partidos y estoy muy feliz", mencionó la dorsal 41.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡DEDICATORIA ESPECIAL! JENNI HERMOSO DEDICÓ SU GOL CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA A NAYELI RANGEL