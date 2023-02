Cruz Azul Femenil pierde por la mínima ante Atlas y se aleja de la clasificación

Atlas le ganó por la mínima diferencia al Cuz Azul en el Estadio Jalisco y lo sacó de la zona de clasificación del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

Con este resultado, las tapatías llegaron a 12 puntos y se colocaron en la séptima posición, mientras que las capitalinas se quedaron con nueve unidades, cayendo al noveno lugar.

En el 38', Norma Hernández sacó un potente disparo desde afuera del área y estrelló el balón en el travesaño. Las locales pelearon por el balón y lo ganaron. Zellyka Arce asistió de 'tacón' a Brenda Ceren, quien con un disparo cruzado venció a la portera Maricruz González.



En el segundo tiempo, las rojinegras siguieron siendo mejores que las celestes y por poco hacen más amplia de diferencia, pero el poste lo evitó.

Las delanteras del conjunto cementero estaban desesperadas por marcar el gol del empate, no estuvieron atentas a los movimientos de las defensas y cayeron tres veces en posición adelantada.

Norma Palafox tuvo una discreta participación, no le pudo marcar a su exequipo y fue reemplazada por Ana Huerta. La atacante sonorense no ha cumplido con las expectativas, es una de las jugadoras con más influencia en el país, pero en siete juegos no ha marcado ni un solo gol.

A las dirigidas por Nicolás Morales se les dificultó mucho llegar al arco de Ana Paz. En los últimos minutos parecía que estaba más cerca el segundo gol del Atlas que el primero del Cruz Azul, que registró su segunda derrota al hilo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS FEMENIL ENFRENTARÁ A MAZATLÁN EN BÚSQUEDA DE ACERCARSE AL LIDERATO