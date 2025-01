¿Cuándo y dónde ver la Jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil?

A pesar de que la Liga MX se reanudará este fin de semana, el jueves arranca la segunda fecha de la Liga MX Femenil, donde, en los partidos más atractivos, Santos Laguna recibe a las Chivas, mientras que Pumas hace lo propio frente a Rayadas.

La segunda jornada arranca este jueves cuando, en punto de las 17:00 hrs, Toluca Femenil se enfrente a su similar de Mazatlán, partido que podrás ver en VIX.

Chivas Femenil se impuso 0 a 3 ante Necaxa en el comienzo del Clausura 2025|

Este jueves tiene dos encuentros más, Rayadas vs Pumas (21:00 hrs) y las Rojinegras del Atlas enfrentándose a las Tuzas de Pachuca.

América recibe a Querétaro, mientras que Santos hace lo propio ante Chivas, ambos encuentros se disputan el viernes, mientras que el sábado León recibe a las chicas del Atlético de San Luis.

¡Aplastante! Rayadas comienza el torneo goleando 7-0 a Mazatlán |

La jornada termina el domingo con tres partidos: Puebla vs Tigres, Cruz Azul vs Tijuana y FC Juárez vs Necaxa.

¿Cuándo y dónde ver la fecha dos?

Partido Fecha Hora Transmisión Toluca vs Mazatlán 9/01/2025 17:00 hrs VIX, Plataformas Liga MX Femenil Atlas vs Pachuca 9/01/2025 19:00 hrs Caliente TV Rayadas vs Pumas 9/01/2025 21:00 hrs VIX, Plataformas Liga MX Femenil América vs Querétaro 10/01/2025 17:00 hrs VIX, Plataformas Liga MX Femenil Santos Laguna vs Chivas 10/01/2025 17:00 hrs Caliente TV León vs Atlético de San Luis 11/01/2025 17:00 hrs Fox Sports Premium Puebla vs Tigres 12/01/2025 12:00 hrs Fox Sports, Fox Sports Premium Cruz Azul vs Tijuana 12/01/2025 15:45 hrs VIX, Plataformas Liga MX Femenil FC Juárez vs Necaxa 12/01/2025 18:00 hrs Sin transmisión

