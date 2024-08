Desiree Monsiváis, de ser referente en Liga MX Femenil a querer salir en TV: “Se me da muy natural”

Desiree Monsiváis, una de las máximas referentes en Liga MX Femenil, ha señalado que está cerca de su retiro, aunque no especificó si Juárez será su último equipo. Sin embargo, la máxima goleadora de Rayadas sí admitió que le gustaría dedicarse a salir en programas deportivos en televisión, tal como ya lo hizo en varias ocasiones.

En una entrevista para RÉCORD, la artillera comentó que su retiro profesional no está lejos, por lo que ya piensa en su futuro. Asimismo, recordó que en su etapa en ESPN se sintió muy cómoda, además de que reiteró que le gusta salir a cuadro y no le asustan las cámaras. Cabe recordar que Monsiváis estuvo en las mesas de Futbol Picante mientras se desarrolló la Copa Oro Femenil 2024; durante su estancia, Desiree recibió múltiples elogios de periodistas y de la audiencia.

“El tema de la televisión es muy noble porque me siento muy cómoda. El poder arreglarme, el vestirme bonito, el estar en la televisión, el ver las cámaras, creo que es algo que se me da muy natural. Disfruto muchísimo. Cuando iba a ESPN no decía que iba a trabajar, simplemente decía que iba a debatir, a aprender de grandes figuras. Ahí en el canal de ESPN me sentí muy cómoda, muy feliz y ahí dejaré abierta la puerta para el futuro”, comentó la goleadora mexicana.

Asimismo, señaló que siempre buscará nuevas oportunidades para darle más difusión al futbol femenil. Al mismo tiempo, comentó que hacen falta varios espacios deportivos para hablar del deporte para mujeres.

“Siempre va a hacer falta espacios para hablar de futbol femenil, porque hay mucho material. Hay mucho de donde poder expresar cómo se vive el futbol desde producción, escritores, en la televisión, analistas, en cancha y marketing. Lo puedo denominar como una etapa de educación y hay que darle buena información a la afición para que esto explote más en este país. Sí hacen falta más espacios en la televisión para la liga femenil”, agregó.

Tras un año en Pumas Femenil, Desirée Monsiváis fue anunciada de manera oficial como nueva jugadora de Juárez para este Apertura 2024. Previo a llegar a Pumas, Desiree fue la primera futbolista en la historia de la Liga MX Femenil en llegar a 100 dianas y alcanzó las 122 anotaciones con Rayadas, lo que la convierte en la máxima goleadora del club. Asimismo, la artillera suma tres títulos de goleo.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡Amazonas verdes! Tigres Femenil presenta su nuevo uniforme