Directora de la Liga MX Femenil: 'Estamos en lo más alto a nivel mundial'

Después de 5 años que arrancó el proyecto de la Liga Femenil MX el crecimiento en distintos aspectos es notable y más allá de una consolidación, Mariana Gutiérrez, directora de la Liga confirmó que esto solo es el comienzo, destacando que actualmente ya hay más de mil jugadoras registradas.

"Más que una consolidación solo estamos viendo el comienzo de 5 años de inversión, de 5 años de un gran equipo encabezado por Mikel, de 18 clubes, de televisoras y medios de comunicación, de jugadoras, porque hoy ya son más de mil jugadoras en las canchas, la Liga Femenil está en lo más alto a nivel mundial", declaró en entrevista con RÉCORD.

Respecto a la forma en que se está trabajando en categorías juveniles en la categoría femenil, Mariana reveló que más de 50 jugadoras de inferiores hoy ya son parte del Primer Equipo.

"América ya fue campeón en la Sub 17, hoy son Sub 18 y más de esas 50 jugadoras en ya en el Primer Equipo, es decir el futuro talento ya son las de hoy y más de 20 que han alimentado a selecciones nacionales en los Mundiales Sub 17 y Sub 20 es invertir en pro del desarrollo de la jugadora a temprana edad", comentó Mariana Gutiérrez.

