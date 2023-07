Jonathan Lazcano, DT de Pumas Femenil, aseguró que el objetivo del equipo es levantar el título

Jonathan Lazcano, director técnico de Pumas Femenil, dejó claro que en la institución felina tienen como objetivo traer un nuevo campeonato después del que consiguieron con la Sub 18 en 2022.

"Uno tiene que aspirar a ser mejor que ayer. La temporada pasada que no se calificó con los 25 puntos, nos invita a calificar en este temporada como primer paso, después queremos trascender como segundo paso, que es pasar a la siguiente ronda, después con esa inercia queremos seguir trascendiendo. Con ese compromiso aspiramos a eso, a levantar el trofeo. Acá tenemos uno, queremos otro", sentenció Lazcano.

Pero para conseguir este objetivo, el entrenador del conjunto del Pedregal tiene claro que el trabajo del día a día será fundamental: "La obligación primero es en el día a día, la consecuencia de eso va a ser meternos a Liguilla y, apartir de ahí, hacerlo bien y la consecuencia de hacerlo bien en Liguilla es el campeonato".

"Lo que hace diferente a que unos triunfen y otros no, me parece que sin duda alguna es el proceso del día a día. Yo no creo que haya un equipo que no quiera ser campeón, cada equipo tiene diferentes contextos a lo que tú vas. Tenemos el deseo claro y trabajamos todos los días por ser campeonas", agregó el timonel felino.

Pumas Femenil arranca su participación en el Apertura 2023 este sábado cuando reciba en Ciudad Universitaria a las vigentes campeonas, América.

