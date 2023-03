Juan Palo Alfaro sobre derrota de Chivas en el Clásico: 'No jugamos como a mí me gusta'

Pese a la derrota, Juan Pablo Alfaro no considera que el América haya sido superior a Chivas, aunque, admitió que las Águilas si fueron contundentes.

“Creo que el primer tiempo fue muy parejo entre los dos equipos, no hubo mucha llegada clara por parte de ninguno. En el segundo tiempo no jugamos bien, no jugamos como a mí me gusta y como el equipo suele hacerlo, no competimos en ninguna fase del partido”, declaró el ‘Pato’ en conferencia de prensa.

“Tampoco es que hayan tenido tantas opciones claras ellas, pero al final de cuentas fueron contundentes y nosotros necesitamos aprender de este tipo de derrotas”, agregó.

Asimismo, el técnico rojiblanco reconoció que en el complemento su equipo dejó de hacer cosas que le costaron la derrota; sin embargo, quedó satisfecho por la actitud y determinación de sus jugadoras.

“Sobre todo en el segundo tiempo dejamos de hacer muchas cosas, pero creo que el equipo no estuvo mal, el rival también cuenta, pero nos llevamos muchas cosas rescatables como la actitud, la determinación, sobre todo en el primer tiempo”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA LE PASA POR ENCIMA A CHIVAS Y SE LLEVA EL CLÁSICO NACIONAL EN LA LIGA MX FEMENIL