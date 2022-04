Licha Cervantes: 'El Clásico Tapatío es más que el Regio'

Guadalajara Femenil está a un par de semanas de enfrentar al Atlas. Si alguien sabe jugar clásicos es Alicia Cervantes, quien tuvo la oportunidad de participar en el regio tras su paso por Rayadas; sin embargo, para 'Licha', el Tapatío tiene un sabor especial pues trasciende más allá de Jalisco.

"Me ha tocado jugar el Clásico Regio, pero ahorita que me ha tocado el Tapatío es aún más, porque no es solo en Jalisco sino en todos lados. Acá se juega diferente y con otro sabor", señaló en conferencia.

La rivalidad de Chivas ante los clubes regios también se refleja en la tabla de posiciones pues la lucha por los primeros lugares sigue encendida.

"Nosotras estamos trabajando para cerrar de la mejor manera, ya sea en segundo, tercero, creo que todavía tenemos la oportunidad de cerrar en primero porque falta el Clásico Regio y también les toca (Rayadas) jugar contra nosotras. Entonces no la van a tener fácil, ni ellas ni nosotras.".

Al momento, Chivas se ubica en la tercera posición con 34 puntos, mismos que Tigres, pero que tiene una mejor diferencia de goles. En primer lugar se encuentran las Rayadas de Monterrey con 39 puntos. Los tres equipos ya tienen su boleto asegurado a liguilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THE WOMEN'S CUP: AMÉRICA FEMENIL PARTICIPARÁ EN SU PRIMER TORNEO INTERNACIONAL