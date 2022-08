Liga MX Femenil: DT de Necaxa, en problemas por dura crítica a sus jugadoras

Gerardo Castillo, entrenador de las Centellas del Necaxa, dio una crítica muy fuerte sobre sus futbolistas que no agradó en las redes sociales.

El entrenador terminó muy molesto después de dejar ir una ventaja de dos goles frente a los Pumas Femenil.

Está situación derivó en que el estratega hidrocálido acusara a algunas de sus jugadores de no darle importancia al juego mientras que él sería quién da la cara siempre por ellas.

"Si te doy mis impresiones me pongo a llorar, te lo aseguro. Uno estudia al rival y les dices: 'Van a tirar el balón atrás porque así meten sus goles', se me va la voz gritándoles y me dicen que estoy loco, pero si no les gritamos desde la banca nadie en la cancha es capaz de decirle a la compañera que tenga cuidado con esas pelotas desde atrás", dijo en conferencia.

Incluso uno de los comentarios más criticados fue que menosprecio a su equipo diciendo que había jugadoras que no podían ni llegar el pase a mediacancha.

"Volvemos a lo mismo, la 9 de ellas le pega con una fuerza increíble al balón y las mías apenas la llegan a media cancha. Yo pongo la cara, pero me voy con la cola entre las patas, hasta me da vergüenza", sentenció Gerardo Castillo.

Estás fueron las palabras de Gerardo Castillo dt de @NecaxaFemenil después del empate vs pumas hace dos semanas. Recorte las partes que me parecieron más repugnantes de sus declaraciones, la entrevista completa en: https://t.co/4No9RQiSU4#YoConCentEllas pic.twitter.com/CMKuxCWJrN — Red Lips And Rosy Cheeks (@TheRedLipsLes) August 20, 2022

