La Liga MX Femenil ha llegado a la Jornada 8 del Clausura 2024, y dará inicio con el duelo entre América y Mazatlán en Coapa en punto de las 15:45 horas del centro de México el viernes 16 de febrero, encuentro que se podrá ver por Vix. Ese mismo día, Necaxa y Pumas se verán las caras a las 18:00 horas en el Estadio Victoria, partido transmitido por ViX.

El sábado 17 de febrero solamente habrá un partido de actividad correspondiente a esta jornada, pues Cruz Azul recibirá a las Tuzas del Pachuca en La Noria en punto de las 12:00 horas del centro de México y será exclusivo de ViX.

El domingo 18 de febrero el Circuito Rosa verá más actividad, iniciando por el León vs Chivas en punto de las 17:00 horas del centro de México en el Nou Camp en un juego que se verá por Fox Sports, Fox Sports Premium y ViX. Mientras que Santos recibirá al Atlético San Luis a las 19:06 horas en el TSM Corona y se podrá seguir por Fox Sports, Fox Sports Premium y ViX.

Finalmente, Xolos se verá las caras ante Querétaro ese mismo domingo a las 21:10 horas del centro de México en el Estadio Caliente y se transmitirá por Fox Sports, Fox Sports Premium y ViX.

Cabe recordar que esta Jornada 8 del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil tendrá tres encuentros pospuestos: Puebla vs Atlas, que se jugará el 13 de marzo; Rayadas vs Toluca que se disputará el 18 de abril y Tigres vs Juárez que se jugará hasta el 25 de abril.

Liga MX Femenil: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 8 del Clausura 2024

VIERNES 16 DE FEBRERO

América vs Mazatlán | 15:45 horas | ViX

Necaxa vs Pumas | 18:00 horas | ViX

SÁBADO 17 DE FEBRERO

Cruz Azul vs Pachuca | 12:00 horas | ViX

DOMINGO 18 DE FEBRERO

León vs Chivas | 17:00 horas | VIX, Fox Sports y Fox Sports Premium

Santos vs Atlético San Luis | 19:06 horas | VIX, Fox Sports 2 y Fox Sports Premium

Tijuana vs Querétaro | 21:10 horas | VIX, Fox Sports y Fox Sports Premium

PARTIDOS REPROGRAMADOS

MIÉRCOLES 13 DE MARZO

Puebla vs Atlas | 17:00 horas | Fox Sports

LUNES18 DE MARZO

Rayadas vs Toluca | 21:00 horas | VIX

LUNES 25 DE MARZO

Tigres vs Juárez | 19:00 horas | VIX

