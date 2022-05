Liga MX Femenil: Nailea Vidrio se despidió de León

Después de cuatro torneos, Nailea Vidrio dejará de formar parte del León Femenil, así lo informó la jugadora a través de sus redes sociales.

"Hoy me toca cerrar un ciclo muy bonito, lleno de momentos especiales con la gente de León que siempre me trató y me hizo sentir como en casa. Gracias a la directiva, cuerpo técnico y compañeras con las que me tocó convivir en este último año. Me llevo grandes amistades y momentos muy lindos con cada uno de ustedes", redactó Vidrio en una carta publicada en Twitter.

"Hoy tengo la oportunidad de enfrentar un nuevo reto en mi carrera futbolística, y espero que ustedes me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora", agregó.

Aunque no se sabe con certeza cuál será su nuevo equipo, Vidrio se dijo agradecida con la oportunidad que le brindó Grupo Pachuca en su carrera.

Y es que la mediocampista debutó en Pachuca Femenil, para pasar al León en el Apertura 2020 donde disputó 49 juegos y marcó tres goles.

