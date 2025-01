Liga MX Femenil revoluciona en transmisiones a partir de este Clausura 2025

Para este Clausura 2025, la Liga MX Femenil revolucionará en las transmisiones de futbol. A partir de este torneo, el circuito femenil innovará y tendrá la emisión de todos sus partidos a través de las redes sociales de la misma liga.

Hace unas semanas, la Liga MX Femenil hizo oficial que los partidos del ‘Circuito Rosa’ los pasarán a través de Facebook, YouTube y TikTok. De igual forma, cada equipo tendrá a su televisora, ya que las emisiones de la liga serán independientes a las ya mencionadas.

La Liga MX Femenil está cerca de comenzar | IMAGO7|

Esta iniciativa es para expandir el mercado de la Liga MX Femenil, ya que en los últimos torneos, hay varios equipos que solo son transmitidos en televisión de paga. Ante esto, el ‘Circuito Rosa’ ha abierto una nueva opción, la cual le dará más difusión y facilidad para el aficionado interesado en el futbol femenil.

Con esto, el Clausura 2025 iniciará este viernes 3 de enero con el duelo entre Atlas y Santos Laguna. Aunque la liga anunció que todos los partidos serán transmitidos por su señal, hasta el momento solo aparecen el Pumas vs San Luis, Necaxa vs Chivas y América vs Cruz Azul en las plataformas de la liga.

Rayadas buscan un nuevo campeonato | IMAGO7|

¿CÓMO Y CUÁNDO VER LA JORNADA 1 DE LA LIGA MX FEMENIL?

Viernes 3 de enero

- Atlas vs Santos | 19:00 horas | Caliente TV

Sábado 4 de enero

- Pumas vs Atlético San Luis | 12:00 horas | Vix y LMXF

Domingo 5 de enero

- León vs Toluca | 19:00 horas | Fox Sports

- Mazatlán vs Rayadas | 21:06 horas | Fox Sports

Lunes 6 de enero

- Necaxa vs Chivas | 17:00 horas | Vix y LMXF

- Querétaro vs Pachuca | 17:00 horas | Caliente TV

- FC Juárez vs Puebla | 19:00 horas | Fox Sports

- América vs Cruz Azul | 19:10 horas | Vix y LMXF

- Tigres vs Tijuana | 21:06 horas | Por definir

Las Amazonas quieren regresar a la cima | IMAGO7|



AMÉRICA, CRUZ AZUL, PUMAS O CHIVAS, AL ACECHO DEL DOMINIO DE TIGRES Y RAYADAS

En este nuevo torneo, América Femenil y Ángel Villacampa buscarán por fin terminar con el dominio de Rayadas y Tigres. Sin embargo, Cruz Azul y su reestructura, Pumas y su proyecto con Marcello Frigerio y Chivas con su sed de revancha también buscarán ser candidatas al título.

De los últimos cinco torneos, solo América ha sido el único equipo capaz de vencer a las regias. De ahí, los otros cuatro títulos se reparten en partes iguales entre Tigres y Rayadas. De igual forma, las regias son las máximas ganadoras del ‘Circuito Rosa’, pues las Felinas cuentan con seis y La Pandilla cinco cuatro.

Ante este dominio, habrá al menos otros cuatro equipos que buscarán terminar con esta supremacía. Asimismo, Pachuca también buscará ‘hacerse sentir’ en busca del título.

Chivas y Cruz Azul tienen nuevos proyectos | IMAGO7|



ALTAS Y BAJAS DE LOS EQUIPOS EN LIGA MX FEMENIL PARA EL CLAUSURA 2025

AMÉRICA

ALTAS

* Renatta Cota

* Daniela Espinosa

BAJAS

* Miah Zuazua

* Mia Alday

* Ximena Viñolas

* Mariana Cadena

* Casandra Cuevas

* Rebekah Valdez



ATLAS

BAJAS

* Karen Maprigat

* Litzy Serna

* Selene Cortés

* Valeria Miranda

* Alexa Curiel



ATLÉTICO DE SAN LUIS

ALTAS

* Ignacio Quintana (DT)

* Wendy Natis

* Dinora Garza (León),

* Anapaola González

* Ivette Alvarado

BAJAS

* Daniel Flores (DT),

* Fernanda Sánchez

* Nicole Buenfil

* Anahí Reneteria

* Fernanda Castillo



CHIVAS

ALTAS

* Antonio Contreras (DT)

* Daniela Calderón

* Bianca Mora

* Isabela Esquivias

BAJAS

* Joaquín Moreno (DT)

* Rubí Soto

* Victoria Acevedo

* Cynthia Rodríguez



CRUZ AZUL

ALTAS

* Diego Testas (DT)

* Deneisha Blackwood

* Solange Lemos

* Aerial Chavarín

* Lizbeth Ángeles

* Juana Plata

* Yaneisi Rodríguez

BAJAS

* Ximena Ríos

* Jennifer Amaro

* Juliza Thaiz Hernández

* Vivian Ikechukwu

* Julissa Dávila

* Ximena Peña

* Alejandra Martínez

* Sofía Ramondegui



JUÁREZ

ALTAS

* Christina Holguin

* Dayán Fuentes

* Miah Zuazua

BAJAS

* Desirée Monsiváis (retiro)



LEÓN

ALTAS

* Rubí Soto

* Nicole Buenfil

BAJAS

* Daniela Calderón

* Renatta Cota

* Yanin Madrid

* Miriam García

* Destinee Manzo

* Dominique Estrada

* Madeleine Pasco

* Viridiana Frausto

* Ysaura Viso

* Lizbeth Ángeles

* Isabela Esquivias



MAZATLÁN

ALTAS

* Hannia de Ávila

* Magaly Cortés

* Anahí Renteria

BAJAS

* Soumaya Bouak

* Ángeles Martínez

* Diana Fierro

* Alejandra Sorchini (retiro)

* Zulma Hernández



NECAXA

ALTAS

* Guadalupe Worbis (DT)



PACHUCA

ALTAS

* Mariana Cadena



PUEBLA

BAJAS

* Barbara Murillo

* Ximena Moreno



PUMAS

ALTAS

* Mónica Alvarado (defensa)

* Fernanda Soto (defensa)

* Julissa Dávila (defensa)

* Ximena Ríos (defensa)

* Silvana Flores (mediocampista)

* Nayely Bolaños (delantera)

* Wendy Bonilla (delantera)

BAJAS

* Selene Valera

* Dirce Delgado

* Itzayanna Sánchez

* Aerial Chavarin

* Deneisha Blackwood

* Marylín Díaz

* Miranda Solís

* Yaneisy Rodríguez

* Sindia Arteaga



QUERÉTARO

BAJAS

* Magaly Cortés

* Solange Lemos

* Dulce Alvarado

* Alondra Camargo



RAYADAS

ALTAS

* Alice Soto

* Miranda Solís



SANTOS

ALTAS

* Vivian Ikechukwu

* Jazmín Reyes

BAJAS

* Hannia de Ávila

* Perla Ramírez

* Audrey Vélez

* Nadia Jiménez

* Alexia Villanueva



TIGRES

ALTAS

* Pedro Martínez Losa (DT)

* Dilary Heredia-Beltrán

* Jheniffer Cordinali

BAJAS

* Milagros Martínez (DT)



TIJUANA

ALTAS

* Alexa Curiel

* Emili Bautista

* Ivanna Estrada

BAJAS

* Bianca Mora

* Yadira Toraya

* Andrea Salinas

* Alejandra Gutiérrez

* Mónica Alvarado

* Daniela Espinosa

* Marta Cox

* Daniela Carrandi

* Itzayanna González



TOLUCA

ALTAS

* Fernanda Sánchez

* Casandra Cuevas

