Liga MX Femenil: Senado pospone votación de iniciativa de equidad salarial

La votación para la iniciativa que busca lograr la equidad salarial en el deporte profesional en México fue pospuesta en la Cámara de Senadores y todo indica que será discutida en el pleno mañana.

A pesar de que los grupos parlamentarios estaban de acuerdo, el senador Clemente Castañeda reveló en entrevista con ESPN que la discusión no está agendada para hoy, aunque confía en que se aborde mañana en la sesión programada a las 10 de la mañana.

“En teoría, todos los grupos parlamentarios están de acuerdo. En teoría se iba a discutir el día de hoy en el pleno del Senado de la República, ya con las observaciones tanto de los grupos parlamentarios como del diálogo con el IMSS y con las federaciones de deportes. Así es que no habría ningún impedimento en teoría para que esto viera la luz el día de hoy. Por alguna extraña razón no está agendado el día de hoy en la discusión del Senado, pero si no es hoy seguramente será mañana”, explicó.

Asimismo, el funcionario de Movimiento Ciudadano detalló que la legislación busca "establecer, como primer paso, un salario base", esto tomando en cuenta las diferencias que puede haber en cada disciplina en cuanto a ingresos, patrocinios, exposición, etc.

“La igualdad salarial entre hombres y mujeres en el deporte es una aspiración en el deporte y en todo. No pueden estar haciendo el mismo trabajo las mujeres y ganar menos de lo que gana un hombre. De tal suerte que lo que hace esta legislación es establecer como primer paso un salario base entre hombres y mujeres, entendiendo que cada disciplina, por sus patrocinios, por el propio rendimiento económico, por la propia exposición, tiene ingresos distintos cuando se trata de hombres y mujeres”, agregó

El dictamen, aprobado por las comisiones del Senado el 15 de noviembre pasado, tiene el objetivo de definir salarios equitativos entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo. Sin embargo, enfrentó críticas por parte de la Liga MX Femenil, que expresó preocupaciones sobre el impacto en el campeonato de futbol femenino.

