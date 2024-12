Pumas Femenil viajará a Brasil para disputar torneo internacional

La historia de Pumas Femenil vivirá un capítulo especial este diciembre, cuando el equipo universitario participe por primera vez en un torneo internacional: la Brasil Ladies Cup. El certamen, que se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, reunirá a ocho equipos provenientes de México, Brasil, Argentina y Paraguay.

El viaje del conjunto auriazul está programado para el próximo 13 de diciembre, cuando un grupo de 22 jugadoras y el cuerpo técnico, liderado por Marcelo Frigério, partirá rumbo a tierras brasileñas. Todos los encuentros del torneo se disputarán en el Estadio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, también conocido como Canindé.

En la fase de grupos, Pumas formará parte del Grupo A, donde se enfrentará a la Selección de Paraguay y a los clubes brasileños Deportivo Avaí Kindermann y Club Deportivo Bahía. Por otro lado, el Grupo B estará conformado por River Plate (Argentina) y los equipos brasileños Atlético Paranaense, Grêmio y Sport Club do Recife.

Calendario de partidos de Pumas Femenil

15 de diciembre: vs. Club Deportivo Bahía.

17 de diciembre: vs. Selección de Paraguay.

19 de diciembre: vs. Deportivo Avaí Kindermann.

