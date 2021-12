Tigres Femenil: María Sánchez se despidió del club y la afición para regresar a la NWSL

María Sánchez, mediocampista mexico-americana, se marcha de Tigres y lo hizo de la manera más nostálgica y emotiva, con una carta dedicada a la institución y a la afición 'incomparable'. La jugadora confesó que va en busca de un sueño pero eso nunca le quitará a los universitarios del corazón.

Sánchez se convirtió en un elementazo del futbol de Tigres, siempre tuvo grandes aciertos dentro de la cancha, ya sea para ceder un pase o para presionar el arco rival, sin duda su baja es importante.

“A todos los incomparables: llegué aquí con mucha ilusión y lo acepto, también con un poco de miedo. Sabía lo difícil que era ganarme un sitio no solo en la cancha, sino en el lugar más importante; en el corazón de todos ustedes, mis queridos incomparables.

“A mi llegada sentí que mucha gente tenía dudas sobre mí, de lo que pudiera hacer en este equipo y que se preguntaba ¿Por qué necesitamos a María Sánchez? Pero bastaron unos días para que el cariño de ustedes y mi sueño se unieran en uno solo.

¡Ve y haz realidad tu sueño @Maria17_7! Gracias por tantas alegrías y portar con tanto orgullo los colores de Tigres 'Bombi'. pic.twitter.com/sGsqx4X9QV — Tigres Femenil (@TigresFemenil) December 22, 2021

“Deseo de verdad que hayan disfrutado de mi juego tanto como yo de su cariño, que hayan gritado con fuerza cada gol, cada asistencia, cada partido y sobre todo que hayan cantado con tanto orgullo como yo el: Señores soy de Tigres. Aún recuerdo ese día, moría de nervios y sentía una enorme felicidad por cumplir uno de mis sueños y de hacerlo con un himno tan emblemático de este equipo. He de confesar que me voy sintiendo un enorme cariño por los colores de este quipo y lo que hoy significa Tigres Femenil en mi vida es algo muy especial, por algo son incomparables.

“Gracias a la directiva por creer e invertir en el futbol femenil, los campeonatos son más que merecidos. Gracias a mis amigos y familia por el apoyo incondicional, a ustedes afición me faltarían palabras para agradecerles. Dicen que la vida comienza cuando un nuevo sueño está por iniciar y hoy se me presenta una nueva oportunidad, un sueño que me llama a luchar por le. Estoy emocionada y sé que ustedes estarán ahí para apoyarme a la distancia porque un Tigre nunca deja solo a otro Tigre”.

El club le deseo éxito en su nuevo proyecto que será regresar al Houston Dash con quienes jugó por una corta temporada en la National Women Soccer League.

La también seleccionada nacional de México, llegó a la Liga MX para el Clausura 2020 a jugar con el Rebaño Sagrado durante un torneo, y más tarde fue cedida a las Amazonas con quienes consiguió coronarse en el Clausura 2021 y consiguió 14 dianas.

