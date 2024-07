José Ramón Fernández arremete contra el Tricolor tras fracaso en Copa América: Ridículo y vergonzoso"

José Ramón Fernández, analista de ESPN, lanzó una fuerte crítica a la Selección Mexicana tras su eliminación en la Fase de Grupos de la Copa América al empatar sin goles contra Ecuador. La eliminación se concretó luego de que México solo lograra una victoria en el torneo, ante Jamaica, y sufriera una derrota frente a Venezuela, lo que obligaba al Tricolor a ganar en su último partido.

En su programa Fútbol Picante, José Ramón Fernández calificó la actuación de México como "ridícula y vergonzosa". El analista explicó que Ecuador se dedicó a defender y hacer tiempo durante el partido. "Ecuador se tiró atrás, se echó al suelo, hizo tiempo, le aumentaron 8-9 minutos y bueno al final el árbitro vio en el VAR si había penal y no había, sí hubo una mano, pero con un gol no puedes pasar ninguna fase", señaló Fernández.

Fernández destacó que el bajo rendimiento ofensivo fue clave en la eliminación. "Un solo gol metió México y hoy tuvo a Vega, Cortizo, Antuna, Sánchez, Memo Martínez, todos adelante y la única oportunidad de gol fue la de Santi que el portero tapó. Fracaso total en la pirámide futbolística", comentó el analista.

El fracaso del equipo dirigido por Jaime Lozano dejó al Tri sin posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final, permitiendo a Ecuador y Venezuela continuar en la competencia.

Fernández enfatizó la necesidad de cambios profundos en el fútbol mexicano. "Hay que hacer algo, hay que hacer una revolución en el futbol mexicano de pies a cabeza. No hay selección, no hay jugadores, no hay entrenador, no hay tantas cosas... hoy México se hunde dramáticamente en la Copa América con los de Conmebol", declaró.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡VAYA SUSTO! VUELO PRIVADO DE TIGRES TIENE ATERRIZAJE DE EMERGENCIA; NO HUBO LESIONADOS