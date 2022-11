Ana Guevara pidió voto de confianza al Tri: "No hay nada escrito, siempre hay sorpresas"

La Selección Mexicana está contra las cuerdas en la Copa del Mundo Qatar 2022, pues de no ganar ante Arabia Saudita firmará la peor participación del Tri en Mundiales desde Argentina 78, es por eso por lo que hay pesimismo de parte de gran parte de la afición. Sin embargo, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara invitó a creer que se puede avanzar.

"Esto es deporte, no hay nada escrito, siempre hay sorpresas. Al final de cuentas la gente disfruta mucho el Mundial", sentenció la titular de la CONADE.

El Tri no la tiene nada sencillo, pues necesita ganar 4-0 para no depender de otros resultados y luce complicado para un equipo que no ha logrado anotar un solo gol en todo el Mundial. Pese a esto, Guevara ya ve visualiza el quinto partido y un hipotético duelo ante Francia en Octavos de Final.

"El camino sigue siendo el mismo, si logramos el quinto partido la vara está muy alta, puede ser Francia, se complica un poco la cosa", afirmó.

