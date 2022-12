Gerardo Arteaga sobre su participación en el Mundial: "Siento que no estuve ahí"

La participación del Tricolor en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue la peor desde el Mundial de Argentina 1978, desde hace 48 años que México no quedaba eliminado en Fase de Grupos y eso pasó en la administración de Gerardo Martino a quién, también, se le reprochan otras cosas.

Una de esas cosas que se le cuestionan es el por qué no jugó con Gerardo Arteaga en lugar de Jesús Gallardo por la lateral de la izquierda, entendiendo que el canterano de Santos Laguna se encuentra jugando en el futbol europeo.

Exactamente, a una semana de haber concluido la participación de la Selección Mexicana de Futbol, el lateral del Genk de la Superliga Belga compartió un mensaje muy revelador en redes sociales, mismo que incluso podría interpretarse como un dardo para Martino.

"Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción", aseguró el jugador del equipo belga.

Gerardo Arteaga es uno de los cuatro jugadores que no vieron acción ni un solo minuto durante la Copa del Mundo, en la lista entran los arqueros Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, el mediocampista Luis Romo y el lateral del Genk.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÉSAR MONTES: "FELICIDADES POR REPRESENTARNOS COMO SE MERECE MÉXICO, ESTOY ORGULLOSO DE TI"