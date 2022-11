Néstor de la Torre: 'Tenemos un entrenador al que solo le importan los próximos 30 días'

La convocatoria del Tata Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022 generó polémica debido a que dejó fuera a jugadores como Santiago Giménez, Diego Lainez e incluso hasta al propio Carlos Acevedo.

Es por ello que el exdirectivo de la Selección Mexicana, Néstor de la Torre, aseguró que al estratega del combinado nacional solamente está enfocado en el próximo mes y no en un proyecto a largo plazo.

"No pensamos en el futuro, a Santi Giménez, lo pongo; a Carlos Acevedo, me lo traigo también, son jugadores que a la larga me van a dar, pero es resultado inmediato, le importan los próximos 30 días y lo demás no le importa en lo más mínimo. Si fueras con una secuencia, con un proyecto más claro, tendría que estar pensando en jugadores que vas a ir generando para próximo grandes eventos", dijo para ESPN.

En esa misma línea, el exdirectivo mencionó que en lo único en lo que no puede competir el 'Bebote' es en la experiencia que tienen los otros atacantes seleccionados, sin embargo, consideró que la gana estando en el Mundial de Qatar 2022.

"Creo que lo único en lo que no se encuentra en mejor momento el ‘Chaquito’, es en la experiencia, solo el tiempo te lo da, pero en este momento está en mejores circunstancias, estamos hablando de Henry Martín, a lo mejor no ha sido el centro delantero vistoso, pero en este torneo fue muy efectivo, fue un jugador muy comprometido, un jugador que luchaba, serio en su futbol y en este momento, creo, que por nada más analizar es el que más me gustaría que estuviera y al ‘Chaquito’ yo me lo hubiera traído, él tendrá sus razones, pero me lo hubiera traído, solo en experiencia, son mejores los otros", agregó.

Para Néstor de la Torre los naturalizados deben tener más complicado el ser llamados a la Selección Mexicana. Además, manifestó que Rogelio Funes Mori no tiene las credenciales suficientes para representar al equipo nacional, pues no es un jugador que te marque diferencia.

"Debería de haber más ingredientes en poder aceptar a un jugador como refuerzo y nacionalizado. Se está volviendo demasiado sencillo, creo que el futbol debería de poner algunas trabas un poquito que fueran más arraigadas a un jugador que se desarrolle en el futbol mexicano y que realmente su crecimiento como futbolista es en el país de México y no en otro país y nada más viene a cosechar porque es claro que en su país no es llamado y en México sí cabe como seleccionado y Funes Mori no me gusta, no tengo nada en contra de él, creo que es una persona grata en México, pero así como que digas que va a ser el jugador que nos genere un cambio...", señaló.

