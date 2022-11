Selección Mexicana: Vasco Aguirre pide a Tata Martino que no se traicione en el Mundial

Le da un consejo. Vasco Aguirre analizó a la Selección Mexicana previo a su debut contra Polonia en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y señaló que el Tata Martino no debe perder su esencia y que, así como lo ha mostrado, se olvide de las críticas negativas hacia su plantel.

“Que sea el mismo que no se traicione, además ya lo hace, pero que se le olvide del entorno. Es fundamental creer en lo que estás haciendo. Lleva muchos años delante de estos jugadores, que confíen porque Gerardo es muy equilibrado, no es el típico que se muera con la suya, no es por ahí: que no dude de lo que está haciendo, y seguro que no lo va a hacer”, dijo en TUDN el Vasco Aguirre.

Por su parte, Jaime Lozano comentó que él jugaría con Edson Álvarez por cómo está funcionando el juego del Tricolor del Tata Marino. El ex DT de Necaxa asegura que el mediocampista del Ajax el corazón de México y es fundamental tenerlo en el 11 inicial ante los europeos.

“A Edson yo lo metía sí o sí por lo que está haciendo (México): está metiendo a los extremos, sobre todo a Vega, a jugar un poco más adentro, y jugó con Charly y con Chávez que bajaban mucho por la pelota, entonces no tenía acompañamiento el delantero que sea, Jiménez o Henry.

“Yo viendo lo que está haciendo en estos últimos partidos, creo que Edson es fundamental por las dos fortalezas de Polonia: la contra, cuando recuperen y no nos vayan a agarrar mal parados, y el balón parado. Creo que Edson es fuertísimo y lo sigo repitiendo, creo que es el corazón de esta Selección. Necesita mucha energía la selección y Edson la contagia”.

