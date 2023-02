Alejandro Irarragorri sobre elección de Diego Cocca como DT del Tri: "Yo no lo puse'

El Presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, aseguró que él no puso a Diego Cocca en la dirección técnica de la Selección Mexicana.

Explicó que los altos mandos de la FMF le preguntaron su opinión sobre el entrenador argentino y que los miembros del Comité de Selecciones tomaron una decisión unánime.

"Se presentó un grupo de candidatos y comenzaron las entrevistas. Cada uno presentó una propuesta. A mí me preguntaron sobre Cocca y Almada porque los tuve como técnicos. Di mi opinión de su tiempo y gestión con nosotros. Ni modos que me preguntaran sobre Herrera porque nunca he trabajado con él. Fue una decisión unánime", contó en conferencia de prensa.

El mandamás de la empresa dueña de Atlas y Santos Laguna explicó cómo fue que llegó al Comité de Selecciones.

"Cuando fui invitado a participar en este comité, me explicaron como funcionaría y qué es lo que se esperaba de nosotros, no dudé ningún segundo en aceptar. Creo que el proyecto comienza muy bien armado. Se discutió si se buscaba un entrenador del entorno y si la nacionalidad era relevante. Cuando se hizo la lista, estuvo bien fácil. ¿Quiénes tienen los méritos? Todos los que se entrevistaron. No tuvo por qué ser sugerido por mí", agregó.

La mayoría de los aficionados se molestaron al saber que Diego Cocca sería el nuevo entrenador del Tri, pues con Atlas y Tigres trabajó con muchos extranjeros y no debutó a ningún mexicano.

"¿Qué es debutar? ¿Darle una patadita y meterlo a la cancha? Para mí, la responsabilidad de un entrenador es hacer que los jugadores alcancen su mejor versión. Él tiene la gran capacidad de hacerlo", finalizó.

