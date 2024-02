Alex Morgan alaba a la Selección Mexicana y Liga MX Femenil: "No es lo que era hace 14 años"

La Selección Mexicana Femenil logró una destacada victoria de 2-0, con golazos de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo, sobre el equipo de Estados Unidos en la Copa Oro. Tras este resultado, Alex Morgan, jugadora seleccionada del conjunto de las barras y las estrellas y bicampeona de la Copa del Mundo Femenina, elogió el desempeño del combinado mexicano y destacó el papel de la Liga MX Femenil en su mejora.

Morgan, quien también cuenta con una Champions League en su historial, señaló tras el partido que el equipo estadounidense no estuvo a la altura a la hora de atacar: "No estuvimos cerca de nuestro mejor nivel. Encontramos algunas oportunidades pero no estuvimos lo suficientemente bien para concretarlas. No pusimos a prueba a la portera y nos venimos abajo muy fácil".

La delantera del San Diego Wave destacó la disposición del equipo mexicano para ofrecer espectáculo y elogió su desempeño en el encuentro. Asimismo, resaltó el crecimiento tanto de las selecciones como de las ligas femeniles en Concacaf y en todo el mundo, atribuyendo parte de este progreso al trabajo realizado en la Liga MX Femenil. Morgan considera que este desarrollo permitió a México lograr su segunda victoria histórica sobre Estados Unidos, el segundo clasificado en el Ranking FIFA.

"México vino a jugar y lo hicieron muy bien. No solo en CONCACAF, el mundo entero ha aumentado el nivel gracias a sus Ligas y México es producto de eso, de su Liga. CONCACAF no es lo que era hace 14 años cuando perdimos por última vez con México", comentó Morgan, destacando el impacto positivo del trabajo en el fútbol femenil mexicano.

El equipo mexicano logró imponerse con autoridad al combinado estadounidense con un marcador de 2-0. Los goles, obra de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo-Bernal, fueron verdaderas joyas futbolísticas que contribuyeron a esta victoria histórica para el conjunto dirigido por Pedro López.

