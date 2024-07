Berterame expresa su deseo de jugar un Mundial con México ahora que ya es naturalizado

Germán Berterame, jugador de los Rayados, expresó su aspiración de participar en un Mundial ahora que ha obtenido la naturalización mexicana. En una entrevista con TUDN, Berterame compartió que su compañero Héctor Moreno le ha transmitido la experiencia única de jugar en esa competición.

"Obviamente, creo que, como todo jugador, siempre quiere jugar un Mundial, siempre quiere vivir la experiencia de lo que es un Mundial, obviamente, cuando ya estaba casi cerrándose la carta, le pregunté a Héctor (Moreno), ¿cómo viviste los Mundiales que jugaste? ¿cómo es la experiencia? Y la verdad que siempre me dio el pulgar para arriba, me decía que era, la verdad, muy lindo, si tienes la oportunidad, disfrútalo mucho porque el ambiente que genera el Mundial, lo vas a disfrutar muchísimo".

Confianza en aportar goles a la Selección Mexicana

Respecto a la reciente eliminación de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 y los cambios en el cuerpo técnico, Berterame comentó sobre la posibilidad de contribuir con goles al equipo. Reconoció que ha atravesado períodos sin marcar, pero destacó su perseverancia y confianza en recuperar su ritmo goleador pronto.

"Es futbol, cuando toca, toca y cuando no toca es donde más tienes que insistir, donde más tienes que estar para cuando te toque mantener esa línea, a mí me ha pasado también acá, he tenido varias rachas que no he podido entrar, pero yo nunca dejé de insistir, de intentar y cuando menos te lo esperes va a caer, cuando menos se lo esperen va a caer".

La conexión personal con México

Berterame reveló que desde antes de llegar a la Liga MX, tenía un vínculo especial con México. "Cuando yo estaba en Argentina, junté plata antes de venir para acá, he juntado plata para poder venir de vacaciones acá a Cancún", recordó Berterame, destacando su amor por el país y cómo su perspectiva ha evolucionado tras años de vivir en México.

