Camilo Vargas sobre Diego Cocca en el Tri: ‘Ojalá haga algo histórico con la Selección’

Camilo Vargas está convencido de que su estancia en Atlas durará más tiempo. Y es que a pesar de ya haber sido Bicampeón con los Rojinegros, el portero colombiano aseguró que quiere seguir triunfando con su equipo, el cual está listo para este jueves enfrentar a Rayados en el Estadio Jalisco.

“Vamos por buen camino, no sólo en hacer historia en el club, sino poner el nombre de la institución en alto, en el lugar que merece. Me quedan un par de años más de contrato y creo que mi labor aquí no ha terminado”, dijo.

Al margen, Camilo fue cuestionado sobre la posibilidad de que Diego Cocca sea el nuevo entrenador de la Selección Mexicana, hecho que el arquero ve con buenos ojos, pues fue su entrenador y juntos lograron los dos títulos recientes del Atlas.

“Es una persona que nos aportó muchísimo en el crecimiento grupal y estaríamos muy contentos por él. Si se da, ojalá que tenga la oportunidad de hacer algo histórico con esta Selección.

“Creo que con resultados se ha ganado un nombre, una posición en el futbol mexicano. Como persona, sólo resta decir la calidad humana que tiene. En lo futbolístico, el tema Selección lo tendrá que ver, si se da el nombramiento”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: DIEGO COCCA ES EL ELEGIDO POR EL COMITÉ; SE ESPERA AVAL DE TIGRES